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Çınar'da Kadınlar Aşçılık Eğitimi ve Ekonomik Kazanç

Çınar\'da Kadınlar Aşçılık Eğitimi ve Ekonomik Kazanç

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde aşçılık eğitimi alan kadınlar, aile bütçelerine katkı sağlıyor.

16.12.2024 11:46
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde aşçılık eğitimi alan kadınlar, kurumlara sipariş usulü öğle yemeği hazırlayarak aile bütçelerine katkı sunuyor.

Çınar Halk Eğitimi Merkezinde katıldıkları aşçılık kursunda eğitim gören 3 çocuk annesi 43 yaşındaki Emine Erçek ve 3 çocuk annesi 38 yaşındaki Duygu Önk (38), aldıkları eğitimi gelire dönüştürmeye karar verdi.

Merkezin de desteğini alan Erçek ve Önk, yemek yaparak aile bütçelerine katkı sağlamak için kolları sıvadı.

Merkezin mutfağında, gelen siparişler doğrultusunda gözleme ve öğle yemeği hazırlayan kadınlar bu sayede gelir elde etmeye başladı.

Kadınlar öğle saatlerine kadar hazırladıkları yemekleri özenle paketleyerek, siparişleri almaya gelen kurum personeline teslim ediyor.

İlçede kısa sürede "Gözlemeci ablalar" olarak da tanınan, siparişlere yetişmeye çalışan kadınlar, işlerini daha da büyüterek kendi iş yerlerini açmayı hedefliyor.

"Sıfır sermaye ile başladık"

Emine Erçek AA muhabirine, mutfağı çok sevdiğini Halk Eğitimi Merkezinde aldığı eğitimin ardından Anadolu Üniversitesi aşçılık ön lisans programına kayıt yaptırdığını söyledi.

Aile ekonomisine katkı sunmak için aldığı aşçılık eğitimini gelire dönüştürmek istediğini ifade eden Erçek, önceleri ailesinin ve çevrenin tepkisinden endişe duyduğunu ancak Halk Eğitimi Merkezi Müdürünün desteğiyle güç kazandığını belirtti.

Erçek, birlikte eğitim aldıkları arkadaşı Duygu Önk ile sermayeleri olmadığı halde bu işe koyulduklarını dile getirerek, "Halk Eğitimi Merkezi Müdürümüz bizi çok yüreklendirdi. İki aydır buradayız. 3 gün gözleme yaparak başladık. Sıfır sermaye ile başladık. Şu an Çınar'da adımız 'Gözlemeci ablalar' olmuş. Çok güzel kitlelere hitap ediyoruz. En çok tutulan yemeklerimizden biri de nohutlu, tavuklu pilav. Şu anda resmi kurumlar olsun, diğer kuruluşlar olsun artık yemekleri bizden alıyorlar. Her gün telefonlarımız çalıyor, çok mutlu oluyoruz. Hedefimiz tabii ki burada kalmak değil, işimizi daha da büyütmek. Yorulduk, bazen pes ettik ama inandık, emek verdik ve şu an buradayız." diye konuştu.

"Kendimize ait bir iş yeri açmak istiyoruz"

Duygu Önk ise ilk başladıklarında yemeklerin satılıp satılmayacağı konusunda endişe duyduklarını belirtti.

Zamanla işlerin beklediklerinden de iyi gittiğini anlatan Önk, "Daha da ileriye gitmek istiyoruz. Kendimize ait bir iş yeri açmak istiyoruz. Bizden yemek alanlar memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Biz de mutlu oluyoruz, onlar da mutlu oluyor. Buradan kazandığımla mutfağıma katkı sunuyorum." dedi.

"Görevimiz kadınlarımızı, gençlerimizi meslek sahibi yapmak"

Çınar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Oya Sevinç Ekin ise kursiyerlerinin yemek satışında kısa sürede yoğun bir taleple karşılaştığını söyledi.

İlk gün 3 kişiye yemek hazırlarken şu an 100'e yakın kişiye yemek ulaştırdıklarını anlatan Ekin, her gün 3 çeşit yemek hizmeti sunduklarını kaydetti.

Ekin, zamanla ilçede daha da tanındıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Görevimiz kadınlarımızı, gençlerimizi meslek sahibi yapmak. Bunu da yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yapılan yemekleri dershanelere, kurslara, resmi kurumlara veriyorlar. Fiyatlar da uygun olduğu için talep görüyor. Talepleri karşılamaya çalışıyorlar."

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Kadın, Yaşam, Çınar, Son Dakika

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