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Çınarcık Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Çocuk Bilim ve Sanat Şenliği Düzenledi - Son Dakika
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Çınarcık Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Çocuk Bilim ve Sanat Şenliği Düzenledi

Çınarcık Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri, Yalova Üniversitesi Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi'nde Çocuk Bilim ve Sanat Şenliği düzenledi. Şenlikte, drama gösterileri ve üniversite öğrencilerinin bilim ve sanat eserleri sergilendi. Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, sergiyi gezerek öğretmen ve öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çınarcık Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Çocuk Bilim ve Sanat Şenliği Düzenledi
03.01.2024 - 15:13,
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Çınarcık Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri Yalova Üniversitesi Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezinde Çocuk Bilim ve Sanat Şenliği düzenledi.

Çocuk Bilim ve Sanat Şenliği açılış konuşmasının ardından Bilim ve Sanat Şenliği tanıtım sunumu ile devam etti.

Çınarcık Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı drama gösterisinin ardından üniversite öğrencilerin bilim ve sanat adına yapmış olduğu eserler sergide yer aldı.

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, sergiyi tek tek gezerek öğretmen ve öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA
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