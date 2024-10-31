Çınarcık'ta Farkındalık Seminerleri Başladı

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Yalova'nın Çınarcık Belediyesi, "Çınarcık'ta Farkındalık Seminerleri" projesini hayata geçirdi.

Çınarcık Belediyesi Özlem Edepali Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen "Meme Kanseri Farkındalık Semineri"nde İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nden hemşire Aleyna Ekiz ile hemşire Özlem Bozkurt eğitim verdi.

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Avni Kurt,

"Seminerlere herkes ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek. Seçim döneminde halkımıza verdiğimiz 'madde bağımlılığı ile mücadele edeceğiz' sözünün gereği olarak, seminer programımıza bağımlılık konusunu da dahil ettik. Projemiz, Çınarcık'a hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Çınarcık'ta Farkındalık Seminerleri projesi kapsamında, kasım ayında, "Akciğer Kanseri Farkındalık Semineri" düzenlenecek.