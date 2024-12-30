Çınarcık\'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çınarcık, Koru Beldesi Cumhuriyet Mahallesi Kalıcı Konutlar civarındaki akaryakıt istasyonu yakınında kontrolden çıkan 2 araç çarpıştı. Çarpışma sonucu 1 araç şarampole devrildi.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık-Koru kara yolunda Yalova istikametine seyreden Milas Demirel idaresindeki 77 EL 789 plakalı araç ile Ömer Saygılık idaresindeki 16 AZZ 464 plakalı araçların yolun kaygan olması nedeniyle kontrollerini kaybederek bir birine çarptı.

Çarpışma sonucunda 16 AZZ 464 plakalı otomobil yol kenarındaki kanala düşerek durabildi.

Olay yerine gelen Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri otomobildeki yaralı vatandaşları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada hafif yaralanan her iki aracın sürücüsü Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi.