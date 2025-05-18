ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROLLE SERBEST
Kırıkkale'de apartman dairesindeki derin dondurucu ve buzdolabında parçalanmış cesedi bulunan Hüseyin Okumuşoğlu cinayetiyle ilgili gözaltına alınan S.V., S.V. ve H.V. ile K.G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Burak CAN/ KIRIKKALE,
Son Dakika › Güncel › Cinayet Şüphelileri Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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