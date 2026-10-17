Anaokulunda 247 çocuğu zehirleyen yöneticiye ömür boyu hapis

LANZHOU, 17 Ekim (Xinhua) -- Çin'in Tianshui kentindeki bir anaokulunda 247 çocuğun zehirlenmesine yol açan zehirli ve zararlı gıda üretmek ve satmakla suçlanan altı kişinin yargılandığı davada anaokulunun yöneticisi ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Maiji bölgesinde bulunan Heshi Peixin Anaokulu'nun yöneticisi Li Huifang ve idari müdürü Zhu Jinglin'in, çocuklara ve personele sunulan yiyecekleri daha renkli ve çekici göstermek amacıyla zehirli maddeler eklenmesi talimatı verdiği ve bu süreci organize ettiği belirtildi.

Çin'in kuzeybatısında bulunan Gansu eyaletinin Lanzhou kentindeki Orta Halk Mahkemesi'nin cuma günü açıkladığı karara göre, müebbet hapis cezasına çarptırılıp ömür boyu siyasi haklardan mahrum bırakılan Li'nin 500.000 yuan (yaklaşık 74.000 ABD doları) değerindeki kişisel mal varlığına da el konuldu. Zhu ise 15 yıl hapis ve 300.000 yuan para cezasına çarptırılırken, talimatları yerine getiren dört mutfak çalışanı da 6-8 yıl arasında hapis ve para cezalarına çarptırıldı.

Temmuz 2025'te yayımlanan eyalet soruşturma raporuna göre, söz konusu hamur işleri Mayıs 2024'ten itibaren her ay çocuklara ve personele servis ediliyordu. Yapılan testlerde 251 çocuktan 247'sinin kanındaki kurşun seviyelerinin anormal düzeylerde olduğu tespit edildi. Bu çocukların tamamı hastanede tedavi gördü veya evde beslenme desteği aldı. 20 Temmuz 2025 itibarıyla etkilenen çocukların çoğu ilk tedavi sürecini tamamlayarak hastanelerden taburcu edildi.

Temmuz ayında açıklanan soruşturma raporunun ardından eyalet teftiş makamları, eyalet sağlık komisyonu müdürü ve Tianshui kentinin yöneticileri de dahil olmak üzere 10 yerel yetkili hakkında soruşturma başlattı. Gansu eyalet yönetimi, çocukların tedavilerine tam destek sağlanacağını duyurdu.