Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak Pazar Ziyaretinde - Son Dakika
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Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak Pazar Ziyaretinde

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak Pazar Ziyaretinde

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, pazar ziyareti yaparak alışveriş yaptı ve vatandaşlarla sohbet etti.

16.05.2024 12:17  Güncelleme: 13:51
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(AYDIN)- Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, mesaisine pazar ziyareti ile başladı. Başkan Kıvrak, hem alışveriş yaptı hem de vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti.

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, yeni günün ilk mesaisine, ilçede perşembe günleri kurulan pazarı ziyaret ederek başladı. Esnafa 'hayırlı işler' dileğinde bulunan Başkan Mehmet Kıvrak, alışveriş yaparak üreticilere destek oldu.

Pazarın genel işleyişi ile ilgili birim amirlerinden bilgi alan Kıvrak, vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti. Halkın nabzını tutarak onların yaşam kalitesini artırmanın en büyük önceliklerinden biri olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, "Vatandaşlarımızla her zaman iç içe olmaya, doğrudan iletişim kurmaya çalışıyoruz. Çine'miz için yapacağımız çalışmalar için kendilerinin görüş ve önerilerini dikkatle dinliyoruz. İlerleyen süreçte daha çok sahalarda olup, taleplerini yerinde dinleyeceğiz" diye konuştu.

Esnaf ve vatandaşlar da Başkan Kıvrak'a teşekkür ederek, çalışmalarının devamını diledi.

Kaynak: ANKA

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