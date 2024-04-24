Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, yol yapım çalışmalarını takip ediyor

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(AYDIN) - Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, ilçenin ulaşım ağını iyileştirmek için yürütülen yol yapım çalışmalarını yakından takip ediyor.

Çine Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle 338. Sokak'ta gerçekleştirdiği kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor. Doğal gaza kavuşan ilçede altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda yol yapım çalışmaları sürerken, Başkan Kıvrak da çalışmaları yerinde inceliyor. Bu kapsamda işçilerle bir araya gelen Kıvrak, birim amirlerine de yapılacak işlerle ilgili talimat verdi.

Çine Belediyesi'nin yürüttüğü yol yapım işlerinde kullanılan dayanıklı malzeme ve titiz çalışmalarla Çine halkına uzun süreli bir konfor sağlamayı hedeflediklerini belirten Kıvrak, ilçede yolların sorun olmaktan çıkıp çok kısa sürede daha sağlıklı ve modern bir görünüme kavuşacağını söyledi.