Çine Belediye Başkanı Semt Pazarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Çine Belediye Başkanı Semt Pazarını Ziyaret Etti

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, semt pazarını ziyaret ederek alışveriş yaparak vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinledi. Başkan Kıvrak, yerel üreticilere destek olacaklarını belirtti.

04.07.2024 13:31  Güncelleme: 14:09
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(AYDIN)- Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, mesaisine semt pazarını ziyaret ederek başladı. Başkan Kıvrak, hem alışveriş yaptı hem de vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinledi.

Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, semt pazarını ziyarek ederek esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Esnafa 'hayırlı işler' dileklerinde bulun Başkan Mehmet Kıvrak, belediye olarak her zaman esnafın yanında olduklarını belirtti.

"Her fırsatta halkımızla iç içeyiz"

Ziyaret sırasında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kıvrak, talep ve önerileri not aldı. Birim amirlerine gerekli talimatları veren Kıvrak, "Halkımızın memnuniyeti bizim için çok önemli. Onların taleplerini ve önerilerini dinlemek, hizmetlerimizi daha da geliştirmek için büyük bir fırsat. Bu yüzden her fırsatta halkımızla bir arada olmaya özen gösteriyoruz" diye konuştu.

"Yerel üreticilerimize destek olacağız"

Pazar ziyareti sırasında alışverişini de yapan Başkan Kıvrak, yerel üreticilerin tezgahlarını da gezerek ürünler hakkında bilgi aldı. Yerel üreticilerin desteklenmesinin önemine vurgu yapan Başkan, "Çine'mizin bereketli topraklarında yetişen ürünleri tüketmek ve esnafımızı desteklemek bizim için önemli. Yerel üreticilerimizi her zaman desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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