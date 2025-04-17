Çine Belediyesi'nden Modernleşme Adımları

(AYDIN)- Çine Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde hem çevre düzenleme hem de yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, "Amacımız, daha yaşanabilir ve çağdaş bir ilçe yaratmak. Bu doğrultuda ekiplerimiz sahada gece gündüz demeden görevlerini sürdürüyor" dedi.

Vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve daha modern bir ilçe inşa etmek amacıyla Belediye tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında mahallelerde bozulan yollar onarılıyor, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni yollar yapılıyor. Aynı zamanda park, yeşil alan ve refüjlerde peyzaj düzenlemeleri ile kent estetiği güçlendiriliyor.

Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, "Çine'mizin her köşesinde, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeterek çalışmalarımıza yön veriyoruz. Amacımız, daha yaşanabilir ve çağdaş bir ilçe yaratmak. Bu doğrultuda ekiplerimiz sahada gece gündüz demeden görevlerini sürdürüyor" diye konuştu.

Başkan Mehmet Kıvrak, ilerleyen süreçte de belirlenen program dahilinde çalışmaların birçok alanda sürdüreceğini kaydetti.