Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Mutaflar Mahallesi Madran Dağı'nda ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.
Son Dakika › Güncel › Çine'de Orman Yangını - Son Dakika
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