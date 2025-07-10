Çine\'de Orman Yangını

AYDIN'ın Çine ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çine ilçesi Mutaflar Mahallesi Madran Dağı'ndaki ormanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.