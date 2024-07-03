Çine Halkı Euro 2024 Maçını Dev Ekrandan İzledi

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(AYDIN) - Çine halkı, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ile karşılaştığı Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final maçını, Kuvayı Milliye Parkı'na kurulan dev ekrandan izledi. Ellerinde Türk bayraklarıyla parkı dolduran vatandaşlar, milli takımın başarısıyla büyük bir mutluluk ve coşku yaşadı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Çine'de de milli maç heyecanı yaşandı. İlçeliler, Çine Belediyesi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Kuvayı Milliye Parkı'na kurulan dev ekrandan maçı büyük bir coşkuyla takip etti.

Karşılaşmayı vatandaşlarla izleyen Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, "Tek yürek olarak Kuvayi Milliye Parkı'mızı dolduran tüm hemşehrilerimize ve ilçe protokolümüze teşekkür ediyor, bizlere ekran başında heyecan, coşku ve mutluluk dolu bir gece yaşatan Bizim Çocukları bir kez daha tebrik ediyorum. Halkımızın milli maç heyecanını doyasıya yaşaması için desteklerini esirgemeyerek dev ekran kurduran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Özlem Çerçioğlu'na da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.