'Cingöz' artık göremeyecek
Gözlerinde yaralanan sokak köpeği tedavi edilerek, korumaya alındı
BURSA - Bursa'da yaklaşık 3 hafta önce kişi ya da kişilerce gözleri oyulan 'Cingöz' isimli sokak köpeği tedavi altına alındı. Bundan sonra hiç görme ihtimali olmayan Cingöz, hayatını bir barınakta sürdürecek.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde gözlerinden yaralanan bir köpek ihbarı alan Nilüfer Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ekipleri, köpeği 3 hafta sonra yakaladı. Ormanlık bölgede sürekli kaçan sokak köpeği Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne getirildi ve 'Cingöz' adı verildi. Yapılan detaylı analizler sonucunda köpeğin gözlerinin oyulduğunu ve sırtında bir havalı tabanca ya da tüfek saçmasını ekipler tespit etti. 7 yaşında olan Cingöz'ün gözleri kurtarılamasa da bundan sonra yaşamı bir barınakta garanti altına alındı. Cingöz'e bunu yapan kişi ya da kişiler ise polis tarafından araştırılıyor.
Nilüfer Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekim Ayşe Yazıcı, Cingöz'ün son durumu ve yapılan operasyonlar hakkında bilgi verdi. Her geçen gün hayvana şiddetin arttığını ve böyle bir olay karşısında çaresiz kaldıklarını ifade eden Yazıcı, "3 hafta önce olmuş bir olay. Bize geldiğinde bir hekim olarak şok olduk. Gözlerindeki travmaya sebep olanları şu anda polis ekipleri araştırıyor. Hayvanın iki gözü de yok, maalesef erimiş. Nasıl bir şiddete maruz kaldığını bu verilerle anlatmak mümkün değil. İlk günlerde görmüş olsak bu hayvanın gözlerine neler yapıldığını anlatabilirdik. Gördüğüm ve bildiğim tek bir şey var. Bir şiddet uygulanmış bunun sonucunda da sahipsiz hayvan da olsa artık sokakta yaşayamayacak. İnsanları ve canlıları artık göremeyecek. Vücudunun bazı noktalarına havalı tabanca mermileri bulduk. Gözleri görmeyen ve artık sokakta yaşaması mümkün olmayan bir canlının görme kabiliyetini ortadan kaldırmanın insanlık açısından nasıl bir değeri olduğunun ben Türk halkına bırakıyorum" dedi.
"Vicdanen yaralanmış durumdayım" diyen Veteriner Hekim Ayşe Yazıcı, "İster hayvan, ister insan olsun hiçbir canlının böyle bir şiddeti hak ettiğini inanmıyorum. Sürekli ihbar alıyorduk. 3 haftadır arkadaşlarımız peşinde ama yakalayamıyordu. Sürekli ormanlık araziye kaçıyordu. Yakaladıktan sonra ameliyatını yaptık. Göz yuvaları yanmış. Hayvana şiddetin yasalaşmasını istiyorum. Hayvanın genel durumu çok kötü. Tedavi süreci tamamlandıktan sonra sokağa bırakamayacağımız için sivil toplum kuruluşlarından destek istedik. Onlarda seve seve alabileceklerini söylediler. Sevgiye ve ilgiye ihtiyacı var" diye konuştu.
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