Çinli BYD, Tayland'daki fabrikasının açılışında 8 milyonuncu yeni enerjili aracını üretti - Son Dakika
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Çinli BYD, Tayland'daki fabrikasının açılışında 8 milyonuncu yeni enerjili aracını üretti

Çinli otomobil üreticisi BYD, Tayland'daki yeni fabrikasının açılışında 8 milyonuncu yeni enerjili aracını montaj hattından çıkardı. Yıllık 150.000 araç üretme kapasitesine sahip olan fabrika, Tayland ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) bölgesindeki elektrikli araç sektörünün gelişimine katkı sağlayacak.

04.07.2024 17:10
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RAYONG, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi BYD Perşembe günü Tayland'daki fabrikasının açılışını yaparken 8 milyonuncu yeni enerjili aracını da montaj hattından çıkardı. Yeni fabrika, şirketin yurtdışındaki genişlemesinde dönüm noktasını temsil ediyor.

Tayland'ın doğusundaki Rayong eyaletinde bulunan yeni fabrikanın inşaatı sadece 16 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Yıllık 150.000 araç üretme kapasitesine sahip olan fabrikanın faaliyetleri presleme, boyama, kaynak, son montaj ve otomobil parçaları üretimini kapsıyor.

Tayland Sanayi Bakanı Pimphattra Wichaikul, dünyanın önde gelen otomobil üreticisi ve Çin'in elektrikli araç sektöründe öncü olan BYD'nin Tayland'a yaptığı yatırımın, ileri üretim teknolojisiyle birlikte Tayland ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) bölgesindeki elektrikli araç sektörünün gelişimini destekleyeceğini söyledi.

Tayland, uzun süredir ASEAN'ın önde gelen bir otomobil üretim üssü konumunda. Ülke, hükümetin yatırım teşvikleriyle 2030 yılına kadar ülkede üretilen tüm araçların yüzde 30'unun elektrikli araçlardan oluşmasını hedefliyor.

Taylandlı müşterilere minnettarlığını ifade eden BYD Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Wang Chuanfu, Tayland'a daha fazla sayıda tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modeller sunmayı ve ülkenin otomobil sektörü zincirinin geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

Güneydoğu Asya, Tayland, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli BYD, Tayland'daki fabrikasının açılışında 8 milyonuncu yeni enerjili aracını üretti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çinli BYD, Tayland'daki fabrikasının açılışında 8 milyonuncu yeni enerjili aracını üretti - Son Dakika
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