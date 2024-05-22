Çinli NIO Grubu, Macaristan'da Üniversite Vakfı ile Stratejik Ortaklık Kurdu

BUDAPEŞTE, 22 Mayıs (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de anlaşma imzalayan Çin'in NIO Grubu ve Macaristan Istvan Szechenyi Üniversitesi Vakfı temsilcileri, 21 Mayıs 2024.
Dünyanın önde gelen akıllı elektrikli araç şirketlerinden Çinli NIO, Salı günü Macaristan'ın Istvan Szechenyi Üniversitesi Vakfı ile stratejik ortaklık kurduğunu duyurdu. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)
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