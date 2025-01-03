Çinli Sağlık Ekibi Vanuatu'da Yardımda

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PORT VİLA, 3 Ocak (Xinhua) -- Çinli sağlık ekibinin lideri ve kalp-damar doktoru Chen Mulei (sağda), Vanuatu'nun başkenti Port Vila'daki ana hastane Vila Central'da yerel bir sağlık çalışanıyla konuşuyor, 2 Ocak 2025.

Vanuatu'ya giden üçüncü grup Çinli sağlık ekibi üyeleri, Eylül 2024'te Pasifik Ada ülkesinde göreve başlamalarından bu yana 1.800'den fazla hastaya profesyonel hizmet verdi.

Ekip, 300'den fazla cerrahi operasyona ve 30 kadar eğitim seansına katıldı.

17 Aralık 2024'te Port Vila'yı vuran 7,3 büyüklüğündeki deprem şehrin altyapısında ciddi hasara yol açmış ve en az 14 kişinin ölümüne neden olmuştu. Çinli sağlık ekibi, deprem sırasında yaralanmalarına rağmen, merkez üssünde en erken acil sağlık hizmeti veren ilk yerli olmayan ekip oldu. (Fotoğraf: Long Lei/Xinhua)