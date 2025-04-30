Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi! Sapığın cezası belli oldu - Son Dakika
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Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi! Sapığın cezası belli oldu

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Ankara'da Satılmış B.'nin, fiziksel engeli nedeniyle aksayarak yürüyen 18 yaşındaki G.B. adlı kızına, 2017'den itibaren 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu, banyosuna gizli kamera yerleştirdiği suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada karar çıktı. Kamera görüntüsüne kendisi de yansıdığı ortaya çıkan Satılmış B., 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılarak, tutuklama kararı verildi.

30.04.2025 13:19  Güncelleme: 13:59
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Fiziksel engeli nedeniyle aksayarak yürüyen G.B., 2017'den itibaren 4 yıl boyunca babası Satılmış B.'nin kendisine farklı zamanlarda cinsel istismarda bulunduğunu 2022 yılında annesi ve eniştesine anlattı. Annenin şikayeti üzerine gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan Satılmış B. hakkında, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasında, Satılmış B.'nin, kızını görüntülemek için banyoya yerleştirdiği gizli kamera görüntüsü de delil olarak yer aldı.

GÖRÜNTÜSÜ KENDİ YERLEŞTİRDİĞİ KAMERAYA YANSIDI

Mahkemede görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık Satılmış B., mağdur G.B., annesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Satılmış B.'nin incelenen hard disklerinde bir video kaydı bulunduğunu, gizli kamera olarak banyoya yerleştirilen ses ve görüntü alma cihazının temizlik malzemesi olarak kullanılan alete monte edildiğinin belirtildiğine dikkat çekti. Mahkeme, videoya ilişkin bilirkişi raporunda ise erkek şahsın gizli kamerayı duşakabini ve klozeti görecek şekilde yerleştirdiği, kamera açısını yüzü görünmeyen bir kadının girdiği, kaydın sonunda ise sanığın kamerayı monte ettiği yerden aldığının belirtildiğine dikkat çekti. Mahkeme, olayın örgüsü, bilirkişi raporu, dijital materyal inceleme tutanağı dosya kapsamındaki delillerle birlikte değerlendirildiğinde sanığın mağdur G.B.'ye yönelik eylemlerinin nitelik itibarıyla sarkıntılık sınırlarını aştığını hükmetti. Sanığa, 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından toplam 15 yıl 9 ay hapis cezası verilerek, tutuklanmasına hükmedildi. Sanık, karar ile birlikte duruşma salonunda tutuklandı.

Baba, Kızına 4 Yıl Süren Cinsel İstismardan 15 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Aldı

"HUKUKÇU OLMAK İSTİYORUM"

DHA'ya konuşan G.B., adalet yerini bulduğu için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "4'üncü celsede karar verildi. Layığını buldu, mutluyum. Ben de o makamdaki yüce hukukçular gibi hukukçu olmak istiyorum" dedi. G.B., kararın açıklanması ardından duruşma çıkışında sanığın kardeşinin kendisine saldırdığını söyleyerek, "Arkamızdan geldiler, amcam enişteme omuz attı ve küfür etti. Ben kavga olmasın diye araya girecektim, beni boğazladı. Sol taraftaki köprücük kemiğimi yırttı. Darp raporu aldım, şikayetçi olacağım" dedi.

"BABA KIZININ TUVALETİNE KAMERA YERLEŞTİRİYOR"

G.B.'nin avukatı Özge İrem Aksu, sanığın nitelikli halden cezaya çarptırıldığını söyleyerek, "Aynı zamanda hükmen tutukluluk kararı verildi ve şu an ait olduğu yerde cezaevinde. Baba kızının tuvaletine kamera yerleştiriyor. Olay böyle başlıyor. Kızının tuvalette kamera görüntülerini izliyor. Sürekli bunu yapıyor. Adalet gereken kararı verdi. Çok mutluyuz. Babası cezaevinde artık. ve artık o daha özgür, daha güçlü bir genç kız olarak yaşadıklarından ders çıkararak yoluna bakacak. Tabii biz karara çok sevindik. Fakat duruşma çıkışı baba tutuklandıktan sonra polis onu götürdükten sonra amca kızımıza inanılmaz şekilde adliyenin girişinde bir şiddet uyguladı. Darp raporu aldık, onunla ilgili de şikayetimiz devam edecek" diye konuştu.

Baba, Kızına 4 Yıl Süren Cinsel İstismardan 15 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Aldı
Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi! Sapığın cezası belli oldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi! Sapığın cezası belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Paravan Hesap:
    Allah rızası için.Rabbim kendi rızası için artık kıyametini koparsın ???????????? 17 3 Yanıtla
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