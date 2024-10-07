Cinsel İstismar Kurbanı Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Cinsel İstismar Kurbanı Bebek Hayatını Kaybetti

Malkara'da cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki S.Y. hastanede 30 gün sonra yaşamını yitirdi.

07.10.2024 13:47
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebek 30 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde olan ancak son günlerde durumu daha da ağırlaşan S.Y, öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan anne B.Y, 8 Eylül'de kızı S.Y'yi, "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

Bebek, beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

Politika, 3-sayfa, Malkara, Güncel, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cinsel İstismar Kurbanı Bebek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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