Cinsel İstismar Sanığına 20 Yıl Hapis

KAYSERİ'de, otobüs durağında tanıştığı H.Ç.'ye (14) cinsel istismarda bulunduğu ve kayda aldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan O.Ş. (24), 3 farklı suçtan toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de, geçen yıl 15 Haziran'da, iddiaya göre O.Ş., otobüs durağında tanıştığı H.Ç.'ye cinsel istismarda bulundu. Ardında da bu anları video ile kaydetti. Mağdurun ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan O.Ş. tutuklandı. Yürütülen soruşturmanın ardından O.Ş. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'hürriyeti yoksun kılma' ve 'müstehcenlik' suçlarından dava açıldı.

Kayseri 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık O.Ş. hazır bulundu. Suçlamaları reddeden O.Ş., beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanık O.Ş.'yi, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 13 yıl 4 ay, 'müstehcenlik' suçundan 4 yıl 2 ay ve 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan da 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.