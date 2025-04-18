Cip Devrildi: 1 Ağır Yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

B.T. idaresindeki 78 ABY 280 plakalı cip, Karabük- Kastamonu kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile yanındaki S.C. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan S.C'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.