Cirebon'da Taş Ocağında Heyelan: 19 Ölü

CİREBON, 1 Haziran (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Endonezya'nın Batı Cava eyaletindeki Cirebon kentinde bulunan bir taş ocağında heyelanın meydana geldiği bölgede çalışan kurtarma ekipleri görülüyor, 1 Haziran 2025.
Endonezya'nın Cirebon kentindeki bir taş ocağında 30 Mayıs'ta meydana gelen göçük sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı pazar günü itibarıyla 19'a yükseldi. (Fotoğraf: Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
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