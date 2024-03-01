"Çirkinler" çetesi operasyonunda Ece Ronay detayı! Eski eşinin iş yerini de kurşunlamışlar - Son Dakika
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"Çirkinler" çetesi operasyonunda Ece Ronay detayı! Eski eşinin iş yerini de kurşunlamışlar

İstanbul Emniyeti bu sabah düzenledikleri "Mahzen-2" operasyonuyla "Çirkinler" olarak bilinen organize suç örgütünü çökertti. 47 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkarken, şüphelilerin geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'e ait işyerini de kurşunlayan kişiler olduğu belirlendi.

01.03.2024 14:05
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İstanbul'da 3 farklı cinayete karışıp iş insanı Y.D.'yi de polis kıyafeti girerek kaçıran 'Çirkinler' şebekesine yönelik yapılan operasyona dair yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'e ait işyerini kurşunlayan kişiler olduğu öğrenildi.

OPERASYONDA 47 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu sabah düzenledikleri 'Mahzen-2' operasyonuyla 'Çirkinler' olarak bilinen suç örgütünü çökertti. Liderliğini yurt dışından Zuhat Altunç'un yaptığı şebeke üyesi 47 kişi gözaltına alındı.

'Çirkinler' çetesi operasyonunda Ece Ronay detayı! Eski eşinin iş yerini de kurşunlamışlar

İŞ İNSANINI KAÇIRMIŞLAR

Operasyona dair yeni detaylar ortaya çıktı. Şebekenin en önemli gelir kaynağının uyuşturucu ticareti olduğu öğrenildi. Şebeke üyelerinin daha önce anlaşmazlık yaşadıkları Rüstem Topçi'yi 20 Şubat 2023'te, Şakir Zana ile Abdulmelik Ateş'i ise 7 Ağustos 2023'te öldürdükleri ortaya çıktı. Yine şebeke üyesi şüphelilerin polis kılığına girerek iş insanı Y.D.'yi gözaltına alma bahanesiyle kaçırdıkları bilgisine ulaşıldı.

ECE RONAY'IN ESKİ EŞİNİN İŞ YERİNİ KURŞUNLAYAN KİŞİLER

Şebeke üyesi şüphelilerin en son 28 Şubat'ta Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde cadde ortasında anlaşmazlık yaşadıkları aynı şebeke mensup 2 kişiyle çatıştıklarını belirleyen polis, bu sefer operasyon için düğmeye bastı. Önceki cinayetlerle de bağlantılı oldukları belirlenen şüphelilerin geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir'e ait işyerini de kurşunlayan kişiler olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde bu sabah şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 22'sinin cezaevinde olduğu ve ifadeleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi.

'Çirkinler' çetesi operasyonunda Ece Ronay detayı! Eski eşinin iş yerini de kurşunlamışlar

İŞ İNSANINI KAÇIRDIKLARI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan şebeke üyelerinin polis kılığında iş insanı Y.D.'yi kaçırdığı anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde üzerinde polis yeleği olan şüphelilerin bir kafede oturan Y.D.'yi kelepçeleyerek gözaltına aldıkları ve dışarı çıkardıkları anlar yer aldı.

"Çirkinler" çetesi operasyonunda Ece Ronay detayı! Eski eşinin iş yerini de kurşunlamışlar
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 'Çirkinler' çetesi operasyonunda Ece Ronay detayı! Eski eşinin iş yerini de kurşunlamışlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Pinokyo: Bu kadar çok çete son 1 senede çökertildi. Bunlar yeni çıkmadı ya. Şimdiye kadar bunlara göz yumanların da sorgulanması lazım. 25 0 Yanıtla
  • Emk: Bunların sonu gelmeyecek herhalde nasıl gübrelenmişlerse 21 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: "Çirkinler" çetesi operasyonunda Ece Ronay detayı! Eski eşinin iş yerini de kurşunlamışlar - Son Dakika
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