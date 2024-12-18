Çizgili Sırtlan Yavrularıyla Görüntülendi

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Çizgili sırtlan ve yavruları fotokapana takıldı

ANKARA - Yavrularını besleyen çizgili sırtlan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapana takıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirilen fotokapanlar, her gün birbirinden ilginç görüntüler kaydediyor. Yavrularını ağzında taşıyan ve ardından sütüyle besleyen çizgili sırtlan, fotokapana yansıdı. DKMP tarafından o anlara ilişkin yapılan paylaşımda, "Anadolu'nun sessiz gece bekçisi, çizgili sırtlan yeniden görüntülendi. Üstelik bu kez yanında küçük iki sürprizle. Türkiye'nin eşsiz biyolojik çeşitliliğini korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" denildi.