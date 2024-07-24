Cizre'de Denetimli Serbestlik Tedbiri Altındaki Yükümlüler Çevre Temizliği Yaptı

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlüler park, mesire ve çay bahçelerinde çevre temizliği yaptı.

Cizre Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce "Temiz Cizre, Temiz Çevre, Sağlıklı Toplum" sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında, Dicle Nehri kenarındaki park, mesire alanı ve çay bahçelerinde Denetimli Serbestlik Müdürü Sedat Tayfan, Denetimli Serbestlik Şefi Yücel Yıldırım ve kurum personelinin de katıldığı program düzenlendi.

Bu kapsamda yükümlüler tarafından çevre temizliği yapıldı.

Toplanan çöpler, belediye ekiplerince çöp toplama merkezine götürüldü.