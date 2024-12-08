Samsun'un merkez Atakum ilçesinde bir çocuk silahla babasını ağır yaraladı.
İddiaya göre, 16 yaşındaki A.A. (16), babasına ait ruhsatlı tabancayla Yenimahalle 3222. Sokak'ta yaşadıkları ikametteki yatağında uyuyan babası H.A'yı (41) ateş ederek yaraladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan H.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince suç aletiyle birlikte gözaltına alınan A.A, Çocuk Şubesi'ne götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelinin olayı "babasının ailesine sürekli şiddet uyguladığı" gerekçesiyle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Çocuğun Silahlı Saldırısı: Baba Yaralı - Son Dakika
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