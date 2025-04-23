Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu ilkokul 4. sınıf öğrencisi Galip Kılıç'a devretti.
Şimşek, Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Galip Kılıç'ı makamında kabul etti.
Temsili olarak Şimşek'in koltuğuna oturan Kılıç, ilçede yapacağı projeleri anlattı.
Son Dakika › Güncel › Çocuk Başkan Galip Kılıç, Projelerini Açıkladı - Son Dakika
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