Çocuk Hakları İçin Acil Eylem Çağrısı

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(ANKARA) - İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, "Ülkeyi 22 yıldır yöneten AK Parti iktidarının çocuk hakları karnesini değerlendirdiğimizde ortaya çıkan tablo endişe vericidir. Ülkemizde 22 milyon 200 bin çocuk bulunuyor ve bu çocukların büyük bir kısmı temel haklarından mahrum bırakılmış durumda" dedi.

İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Ofluoğlu, çocukların geleceğini korumak için, kapsamlı ve acil bir eylem planına ihtiyaç olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bugün, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde ülkemizde çocukların yaşadığı sorunlara baktığımızda, sorumlulukların yeterince yerine getirilmediğini üzülerek görmekteyiz. 'Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar' diyor Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Bu sözün ışığında, ülkeyi 22 yıldır yöneten AK Parti iktidarının çocuk hakları karnesini değerlendirdiğimizde ortaya çıkan tablo endişe vericidir. Ülkemizde 22 milyon 200 bin çocuk bulunuyor ve bu çocukların büyük bir kısmı temel haklarından mahrum bırakılmış durumda.

"7 milyon 34 bin çocuk yoksulluk içinde yaşıyor"

TÜİK verilerine göre; son 10 yılda 210 bini aşkın çocuk cinsel istismar mağduru oldu, 2022-2023 yılları arasında 501 bin 981 çocuk suç mağduru oldu, 269 bin 719'u yaralandı, 57 bin 575'i cinsel istismara uğradı, 20 bin 818'i tehdit edildi, 14 bin 38'i alıkonuldu, 385 bin 687 çocuk suça sürüklendi, 2023 yılında 11 bin 177 çocuk evlendirildi, 7 milyon 34 bin çocuk yoksulluk içinde yaşıyor, 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde 612 bin 814 çocuk eğitim hakkından mahrum bırakıldı."

"Çocuk haklarına ilişkin tüm yasal düzenlemeler bir çatı altında toplanmalı ve uygulanabilirlikleri artırılmalıdır"

İYİ Parti'nin 16-17 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlediği Şiddet ve Şiddetle Mücadele Çalıştayı kapsamında şu çözüm önerileri geliştirildi:

"Ailelerin çocuk bakımı ve koruma konularında desteklenmesi için kapsamlı programlar oluşturulmalıdır. Ebeveynlerin çocuk yetiştirme becerilerini artıracak eğitim programları hayata geçirilmelidir. Çocuklara ve yetişkinlere yönelik çocuk hakları bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmelidir. Şiddet mağduru çocuklara ilişkin etik ilkelere bağlı bir veri tabanı oluşturulmalı ve erişim kontrollü sağlanmalıdır. Çocuğa karşı şiddetin önlenmesi ve korunma tedbirleri için acil ve kapsamlı yatırımlar yapılmalıdır. Okul öncesi dönemden itibaren disiplinler arası bir yaklaşımla sosyal hizmet modelleri geliştirilerek yaygınlaştırılmalıdır. Çocuk hakları, şiddetin önlenmesi ve kriz yönetimi konularında eğitim personeline hizmet içi eğitimler verilmelidir. Okullarda ve ailelerde empati, bilinçli farkındalık ve şefkat temelli eğitim programları uygulanmalıdır. Çocuk ve ergenlerin madde bağımlılığı sorunlarına yönelik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri kurulmalıdır. Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir çocuk refahı politikası geliştirilerek uygulanmalıdır.

Düzenli ev ziyaretleri ve taramalar yapılarak şiddete maruz kalma riski yüksek olan çocuklar tespit edilmeli ve müdahaleler hızlandırılmalıdır. Çocukların güvenle vakit geçirebileceği ve destek alabileceği merkezler oluşturulmalıdır. Zorunlu öğrenim çağındaki tüm çocukların eğitime erişimi sağlanmalıdır. Çocuk haklarının korunması ve stratejik planların uygulanmasının bağımsız bir komisyon tarafından izlenmesi ve raporlanması sağlanmalıdır. Çocuk haklarına ilişkin tüm yasal düzenlemeler bir çatı altında toplanmalı ve uygulanabilirlikleri artırılmalıdır. Mevcut çocuk koruma yasaları revize edilerek daha etkili bir hale getirilmelidir. Çocuk hakları ve şiddet konularında daha fazla araştırma yapılmalı, bu araştırmaların sonuçlarına erişim kolaylaştırılmalıdır. Medyanın, çocuk haklarını koruyan ve şiddeti teşvik etmeyen bir dil kullanması sağlanmalıdır. Çocukların dijital platformlarda güvenliğini artırmak için gerekli önlemler alınmalıdır. Afet ve kriz durumlarında çocukların korunmasına yönelik özel müdahale planları hazırlanmalıdır.

Çocuklarımızın geleceğini korumak için, kapsamlı ve acil bir eylem planına ihtiyaç vardır."