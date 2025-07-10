Çocuklar için Yaz Atölyeleri

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Pera Öğrenme, yaz tatilinde çocukları kültür sanat atölyeleriyle buluşturacak.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Marcel Dzama: Ay Işığıyla Dans ve Sıradışı Minas sergilerinden ilhamla hazırlanan atölyeler, 22-31 Temmuz'da gerçekleşecek.

Program, çocukların sanat eserleriyle etkileşim kurabilecekleri rehberli turların ardından farklı malzemelerle özgün üretimler yapabilecekleri yaratıcılık alanı sağlıyor.

Eva kağıtlarından kelebek tuvallere, mika tabaklardan üç boyutlu diorama sahnelerine kadar birçok farklı malzeme içeren atölyelerde çocukların hayal gücünü ve ifade becerilerini geliştirmesi amaçlanıyor.

Tasarım, hikaye anlatıcılığı, canlandırma ve oyunlara yer verilen programda, 4-6, 7-12 ve 9-12 yaş gruplarına yönelik 8 farklı atölye gerçekleşecek.

4-6 yaş grubundaki çocuklar, "Masaldan Maskeye" başlıklı atölyede, Dzama'nın masalsı evreninden esinle hayvan maskeleri tasarlayacak, "Kanatlı Düşler" atölyesinde kelebek şeklindeki tuvallerin özgün biçimde renklendirilmesine odaklanacak çocuklar, "Piyonlar Ülkesinin Sakinleri" atölyesinde ise Dzama'nın satranç taşlarından esinlenerek, büyük boyutlu piyon karakterlere imza atacak.

7-12 yaş grubuna yönelik "Diorama: Küçük Kutuda Büyük Evren" atölyesinde, hayal dünyalarını minyatür sahnelere dönüştüren çocuklar, "Tabaklara Dökülen Hikayeler" atölyesinde, Sıradışı Minas sergisindeki hikaye tasvirli seramik tabaklardan ilhamla mika tabaklara çizim yapacak.

Çocuk psikoterapisti Petek Halman Kara yürütücülüğünde gerçekleşen "Süper Kahramanlar Titanlara Karşı" atölyesi, interaktif hikaye anlatımıyla çocukların süper kahramanlar yaratarak ifade becerilerinin gelişmesine olanak tanıyacak.

"Ay Işığında Satranç Dansı" başlıklı ebeveyn-çocuk atölyesi ise kostüm tasarımı ve doğaçlama oyun içeren özel bir müze deneyimi sunuyor.

9-12 yaş grubuna yönelik "Hayvanlı Harfler: Eğlenceli Yazı Tipi" atölyesinde, Minas Avramidis'in tasarladığı hayvan figürlü harflerden yola çıkılarak yaratıcı harf tasarımları yapılacak.

Atölyelerin biletleri Biletix üzerinden temin edilebilecek.

Detaylı bilgiye "[email protected]" adresinden ulaşılabilir.