Çocuklar için yeni eğitim yuvası - Son Dakika
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Çocuklar için yeni eğitim yuvası

Adana'da restore edilen köy okuluna iki ek sınıf yapılarak tarım işçilerinin çocuklarına eğitim verilmeye başlandı.

12.03.2025 22:42
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Çocukların okul sevinci: Yeni yapılan sınıflarda eğitim başladı

Adana'da eskiden koyunların otladığı köy okulu yeniden restore edilip eğitim yuvası haline dönüşmesinin ardından 2 ek sınıf daha yapılarak hizmete girdi

Yapılan yeni sınıflarda anne ve babaları tarlaya çalışmaya giden tarım işçilerinin çocuklarının eğitim öğretim göreceği öğrenildi

ADANA - Adana'da eskiden koyunların otladığı köy okulu yeniden restore edilip eğitim yuvası haline dönüşmesinin ardından 2 ek sınıf daha yapılarak hizmete girdi. Yapılan yeni sınıflarda anne ve babaları tarlaya çalışmaya giden tarım işçilerinin çocuklarının eğitim öğretim göreceği öğrenildi.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Pekmez Hüyüğü İlkokulu, 60 sene önce yapıldı. 30 sene boyunca hizmet veren okul daha sonra kapandı. Köydeki çocuklar da taşımalı eğitimle 10 kilometre uzaklıktaki Doğankent İlkokuluna gitmeye başladı. Adana'da faaliyet gösteren Ogün Abi Derneği, okulun halini görüp yurt dışı kaynaklı yardım kampanyası başlattı. Bu sayede okulu 2022 yılında restore ettiren dernek, Yüreğir Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden de destek alarak yeniden eğitim yuvası haline getirdi. Son olarak tarım işçilerinin bölgede artması, çevre köylerden de eğitim için gelen çocukların fazlalaşması üzerine okula ek sınıf ihtiyacı da oluştu. Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur, ek 2 sınıf yapılması için Yüreğir Kaymakamlığı, Yüreğir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yüreğir Cumhuriyet Halk Eğitim Merkezi ile protokol imzalandı. Dernek, yurt içi ve yurt dışından topladığı bağışlarla 2 ek konteyner sınıfı da yaptırıp düzenlenen programla eğitime açılmasını sağladı.

"Bu projelerin devamı gelecek"

Açılışta konuşan Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur, "Çok heyecanlı ve mutluyum, bir çadır bölgesine daha yurt dışındaki arkadaşlarımızla sınıf kazandırdık. Buradaki her küçük bir çocuğun bu sınıfa girmesi gelecek için bir umut. Buradaki asıl amaç mevsimlik tarım işçilerinin bazı çocukları, kardeşlerine bakmak zorunda kaldığı için okula gidemiyor. Onların okuma yazma öğrenmesi ve anasınıfına gidemeyen küçük çocukların anasınıfına gitmesini amaçladım. Bu projelerin devamını yapacağımı duyurmak isterim. İnşallah böyle şeylerle devam edeceğiz. Bende onlar kadar mutlu ve şenim, inşallah daha da güzel günler göreceğiz" dedi

"Kardeşime bu imkanı verdikleri için mutluyum"

Kardeşlerinin anasınıfına rahatça gelebileceğini belirten çocuklardan Osman Hüseyin, "Bugün okul açıldı, küçük çocuklar buraya gelsin, okusunlar. Uzakta bir okul var ama küçük çocuklar oraya gidemiyordu, buranın açılması iyi oldu. Küçük kardeşime bu imkanı verdikleri için mutluyum" diye konuştu.

"Çocukların öğrenmesi bizi çok mutlu ediyor"

Okulun öğretmenlerinden Yurttan Yurt ise "Çocuklar kadar heyecanlıyız ve mutluyuz. Bu çocuklar maalesef daha önce okul görmemiş ve böyle bir okulun yapılması bizleri çok mutlu etti. Sıra, okul, tahta, öğretmen ne demek ilk deneyimleri biz olacağız. Öğrenecek olmaları beni çok mutlu ediyor çünkü sadece eğitim kısmı çok önemli okulda" ifadelerini kullandı.

Hayırseverlerden Elif Pirecioğlu ise okul inşaatına destek olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından okulun açılışı yapıldı ve çocuklar ders başı yaptı.

Kaynak: İHA

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