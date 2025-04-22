Çocuklar Makam Koltuklarını Devraldı

Samsun'un Yakakent İlçesi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde makam koltukları çocuklara devredildi.
Yakakent 100. Yıl İlkokulu ve Erdoğan Cebeci İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Yakakent Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığını ile kamu kurumlarını ziyaret etti.
Kaymakamlık koltuğunu Zeynep Zümra İlhan, Belediye Başkanlığı koltuğuna Sena Nur Baş temsili olarak oturdu.
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