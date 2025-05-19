Çocuklar Mantar Zehirlenmesiyle Yoğun Bakımda - Son Dakika
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Çocuklar Mantar Zehirlenmesiyle Yoğun Bakımda

Çorum'da doğadan toplanan mantarları yiyen 3 çocuk, zehirlenerek yoğun bakıma alındı.

19.05.2025 08:07
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Çorum'da yedikleri mantardan zehirlenen 3 çocuk yoğun bakımda tedavi altına alındı. Mecitözü ilçesi ve merkeze bağlı Türkler köyünde doğadan toplanan mantarları yiyen E.A. (17), B.S.D. (7) ve İ.D. (2), bulantı ve kusma şikayetleri ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yedikleri mantardan zehirlendikleri değerlendirilen 3 çocuk, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çocuklar Mantar Zehirlenmesiyle Yoğun Bakımda - Son Dakika

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