Nilüfer Belediyesi'nin Atölyesinde Çocuklar Lir Tasarladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nilüfer Belediyesi'nin Atölyesinde Çocuklar Lir Tasarladı

29.01.2026 11:14  Güncelleme: 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği yaratıcı atölyede çocuklar, telli çalgılardan lirin tarihinden ders alarak kendi lirinlerini tasarladı ve el becerilerini geliştirdi.

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği yaratıcı atölyeye katılan çocuklar, telli çalgılardan lirin tarihsel serüvenini öğrendikten sonra lir tasarladı.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği atölyede çocuklar, sanat ve tarihle buluştu. Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, lir tasarladı.

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, katılımcılar öncelikle lirin tarihçesi ve yapısal özellikleri hakkında bilgiler edindi. Antik dönemden günümüze teknolojinin gelişmesiyle evrilen lirin, aslında bugünkü gitarın öncüsü olduğu vurgulandı. Bir ses kutusu üzerine yerleştirilen iki dikey direk ve tellerin gerildiği yatay bir çubuktan oluşan bu enstrümanın, doğru tekniklerle basit malzemelerden bile üretilebileceği çocuklara uygulamalı olarak gösterildi.

Çalınabilir bir enstrüman yapılan atölyede çocuklar, el becerilerini de geliştirdi. Yaptıkları enstrümanların üzerine çeşitli resim ve yazılar çizen minik katılımcılar, tel bağlama gibi teknik detayları da deneyimlediler. Atölye sonunda ise her çocuk, yaptığı ve çalınabilir durumdaki liriyle müzeden ayrıldı.

Kaynak: ANKA

Etkinlik, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nilüfer Belediyesi'nin Atölyesinde Çocuklar Lir Tasarladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti
Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı İçinde yok yok Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı! İçinde yok yok
Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor
Eski belediye başkanının eşi Aziz İhsan Aktaş ile “tehdit“ nedeniyle buluşmuş Eski belediye başkanının eşi Aziz İhsan Aktaş ile "tehdit" nedeniyle buluşmuş
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Menajeri İstanbul’a geldi Talisca imzayı atıyor Menajeri İstanbul'a geldi! Talisca imzayı atıyor

14:24
YPGSDG’liler güvence peşinde O belge için kuyruğa girdiler
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler
14:20
Böyle anne olmaz olsun Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi
14:13
Nereden nereye Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
13:59
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
12:58
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 14:45:37. #7.11#
SON DAKİKA: Nilüfer Belediyesi'nin Atölyesinde Çocuklar Lir Tasarladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.