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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Parkında çocuklara, trafik eğitimi veriliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen eğitimler kapsamında Osman Ertörer İlkokulu'ndan alınan öğrenciler, Trafik Eğitim Parkı'na götürüldü.

Burada ilk olarak sınıflarda trafik kuralları hakkında teorik bilgi alan öğrencilere çeşitli ikramlar yapıldı. Ardından, öğrenciler minyatür bir şehirde akülü araçlarla pratik eğitim alarak eğlenceli bir deneyim yaşadı.

Trafik polislerinin eşliğinde, öğrenciler yonca kavşak, yaya geçitleri, yaya üst geçitleri, sinyalizasyonlu kavşaklar ve dönel kavşaklarda uyulması gereken kuralları uygulamalı olarak öğrendiler.

Eğitimlerden oldukça faydalandıklarını belirten öğrenciler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine sağladığı imkanlar için teşekkürlerini ilettiler.