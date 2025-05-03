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Çocuklardan Şölen Gibi Etkinlik

Koruma altındaki çocuklar, köy okulu öğrencileriyle bir araya gelerek eğlenceli aktiviteler yaptı.

03.05.2025 20:10
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Koruma altındaki çocuklar ile köy okulu öğrencileri arasında şölen tadında etkinlik

TUNCELİ - Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, 'Bir Tutam Umut' Projesi çerçevesinde köy okulu öğrencileriyle buluşarak şölen tadında etkinlikler gerçekleştirdi.

Çocuklar hayata geçirilen 'Bir Tutam Umut' Projesi sayesinde, şehir merkezindeki yaşamlarından çıkarak, hayatlarını ve eğitimlerini köyde sürdüren akranlarıyla bir araya geldi. Devletin himayesindeki çocuklar, Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Sarıbalta köyündeki öğrencilerle buluşmalarında, çeşitli çocuk oyunları ile çocukların ilk deneyimi olan oyun ve yarışmalarla güzel bir gün geçirdi. Çocukların, 'Bir Tutam Umut' Projesi çerçevesindeki etkinlikler sayesinde, empati kurma, ortak faaliyet yürütme kabiliyeti, farkındalık oluşturma, özgüvenlerinin arttırılması, iyilik bilinçlerinin, gönüllülük anlayışlarının ve sosyal ilişki kurma becerilerinin geliştirilmesi konularda kazanım elde etmeleri hedeflendi. Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğünün öncülüğünde, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kızılay Şubesi de projeyi destekleyerek etkinliklere katılım sağladı.

"Çocuklar etkinliklerle sosyalleştiler"

Etkinlik hakkında bilgiler veren Tunceli Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkez Müdürü Murat Kuş, "Tunceli, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk evlerinde kalan çocuklarımız tarafından hazırlanan, 'Bir Tutam Umut' Projesi çerçevesinde, Çemişgezek Sarıbalta köyümüzde öğrenim gören çocuklarımızı ziyaret ettik. Bu anlamda çocuklarımızla ortak faaliyetler gerçekleştirerek hem empati kurma becerisinin geliştirilmesi hem de sosyalleşme, hem de şehir ve köyde öğrenim gören çocuklar arasındaki farkı görme amacıyla çocuklarımız bir araya geldiler. Çeşitli etkinlikler yaparak sosyalleştiler. Çocuklarımız bu anlamda iyi bir deneyim kazanmış oldular. Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Kızılay Şubesi ve Milli Eğitim olmak üzere kurumlarımızla ortak çalışma gerçekleştirdik. Çalışmalarımız, buradan sonra da devam edecek" dedi.

Etkinliğe katılan çocuklar ise "Yaptığımız etkinlikler çok güzeldi. Burada bir sürü oyun oynadık. Yeni oyunlar öğrendik, eğlendik. Farklı arkadaşlar tanıdık. Yüzümüzü boyadılar. Tunceli Merkez'den öğrenci arkadaşlarımız gelmişti. Bugün buraya gelen arkadaşlarla birlikte çok eğlendik. Bir sürü etkinlikler yaptık ve oyunlar oynadık. Onlara çok teşekkür ederiz ve bugün bizi mutlu ettikleri için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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