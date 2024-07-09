Columbia Üniversitesi, antisemitik mesajlar gönderen 3 yöneticiyi görevden aldı

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ABD'deki Columbia Üniversitesi, kampüsteki bir panel sırasında "antisemitik kinaye" içeren mesajlar gönderdikleri gerekçesiyle 3 yöneticiyi görevden aldı.

New York Times gazetesinin haberine göre, üniversite yetkilileri, söz konusu 3 yöneticinin mesajlaşmalarına ilişkin üniversite camiasına mektup gönderdi.

Mektupta, mayısta Yahudi sorunlarıyla ilgili bir panel sırasında "antisemitik kinayeler içeren ifadelere rahatsız edici şekilde değinen" mesajlar gönderen 3 yöneticinin görevden alındığı bildirildi.

Öte yandan mektupta, gelecek dönemden itibaren öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve üniversite personelinin antisemitizme odaklanmayı da içeren zorunlu ayrımcılık karşıtı eğitimden geçeceği duyuruldu.

3 yetkili, bu mesajlar nedeniyle zorunlu izne çıkarılmıştı

Columbia Üniversitesi, 24 Haziran'da 3 yöneticiye yönelik kampüsteki bir panelde " Filistin'i destekleyen mesajlar gönderdikleri" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını ve onların zorunlu izne çıkarıldığını bildirmişti.

Üniversite yönetimince yapılan açıklamada, Columbia College'da görevli 3 yöneticinin, 31 Mayıs'ta düzenlenen "Kampüste Yahudi Hayatı: Geçmiş, Bugün ve Gelecek" konulu panelde, görev kapsamları dışında yorum içerikli mesajları birbirlerine gönderdikleri gerekçesiyle soruşturmaya tabi tutuldukları ifade edilmişti.

Üniversite Rektörü Nemat Shafik, "kabul edilemez ve son derece üzücü" olarak nitelendirdiği mesajların üniversite değerlerine aykırı olduğunu kaydetmişti.

3 yöneticinin panel sırasındaki mesajlaşmaları 3. bir kişinin yazışmanın fotoğraflarını çekip yayınlamasıyla ortaya çıkmıştı.

Mesajlarda, bir yöneticinin panelistlere ilişkin "bağış toplama potansiyeli var" şeklindeki mesajına diğer yöneticinin kusma emojisi gönderdiği aktarılmıştı.

Üniversite yönetimi de bu mesajlaşmaları "antisemitik kinaye" olarak değerlendirmişti.