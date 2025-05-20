Comey'nin '86 47' Paylaşımına Tepki

Eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey, "86 47" paylaşımının Başkan Donald Trump'a "suikast çağrısı" yapmakla ilişkilendirilmesinin "çılgınlık" olduğunu ifade etti.

Eski FBI Direktörü, tartışmalara yol açan "86 47" paylaşımına ilişkin MSNBC'ye değerlendirmelerde bulundu.

Comey, eşiyle sahilde yürürken kumların üzerine deniz kabuklarıyla yazılmış "86 47" sayılarını gördüklerini ifade etti.

Eski FBI Direktörü, bir zamanlar garson olarak çalışan eşinin "86" sayısının restoranlarda bir ürünün menüden çıkarılması anlamına geldiğini söylediğini ancak kendisinin bu ifadenin siyasi bir mesaj taşıdığı kanaatinde olduğunu aktardı.

Comey, ardından deniz kabuklarıyla yazılmış sayının fotoğrafını çekip sosyal medya hesabında paylaştığını kaydetti.

"86 47" paylaşımının Trump'a suikast çağrısıyla ilişkilendirilmesinin "çılgınlık" olduğunu ifade eden Comey, "Şiddetin hiçbir türüyle ilişkilendirilmek istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Olay

Comey, Instagram hesabında "86 47" şeklinde dizilmiş deniz kabuklarını gösteren bir fotoğraf paylaşmış, söz konusu paylaşım Trump'a suikast girişimi iddiasıyla büyük tepki toplamıştı.

Comey, fotoğrafı hızlı bir şekilde silmiş olsa da fotoğraf sosyal medyada geniş bir şekilde paylaşılmış ve tartışmalara neden olmuştu.

ABD Gizli Servisi, Trump'a "suikast çağrısı" yapmakla suçlanan Comey'yi sorguladığını duyurmuştu. ABD Başkanı Trump da Comey'i kendisine suikast çağrısında bulunmakla suçlayarak "Bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Bir çocuk bile bunun ne anlama geldiğini bilir. Eğer FBI direktörüyseniz ve bunun ne anlama geldiğini bilmiyorsanız bu, suikast anlamına gelir." ifadelerini kullanmıştı.

"86" terimi halk arasında "bir şeyi ya da birini ortadan kaldırmakla" ilişkilendiriliyor; "47" sayısı ise ABD'nin 47. başkanı olan Trump'a bir gönderme olarak görülüyor.