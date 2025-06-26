ÇOMÜ\'de Orman Yangınları Eğitimi

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) !Orman Yangınları Bilinçlendirme Eğitimi" düzenlendi.

Troia Kültür Merkezi'ndeki eğitime, ÇOMÜ Genel Sekreteri Oğuz Ünal, Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Tanju Güdük, İsmail Ceylan ve Sinan Karabulgu ile çok sayıda idari personel katıldı.

Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Ferhat Özbek tarafından verilen eğitimde, Çanakkale'de meydana gelen orman yangınları, müdahale süreçleri ve önleyici tedbirler hakkında kapsamlı bilgiler anlatıldı.

Özbek, etkin mücadele için eğitimli ve bilinçli bireylerin önemine dikkati çekerek, tüm katılımcılardan duyarlılıkla hareket etmelerini istedi.

ÇOMÜ Genel Sekreteri Oğuz Ünal da üniversitenin orman yangınları ve afet yönetimi konularındaki çalışmalarını anlattı.

Yangınlara karşı kurulan kamera sistemleri, temin edilen teknik ekipmanlar ve personele yönelik gerçekleştirilen eğitimler hakkında bilgi veren Ünal, bu alandaki farkındalık düzeyinin artırılmasının önemini vurgulayarak katılımcılara teşekkür etti.

Eğitim, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.