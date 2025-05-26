ÇOMÜ ve İÇDAŞ\'tan Sualtı Eğitimi Protokolü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Denizcilik Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim gören Sualtı Teknolojisi ve Sualtı Kaynak Teknolojisi programı öğrencilerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla, ÇOMÜ ile İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi AŞ arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu ile İÇDAŞ Direktörü Fuat Erkantekin tarafından imza atıldı.

İmza törenine Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Halit Kuşku, ÇOMÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Doç. Dr. Engin Gür ve Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yiğit katıldı.