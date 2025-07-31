Contemporary Istanbul 2023 Başlıyor

Çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul, 24-28 Eylül'de 20. edisyonuyla Tersane İstanbul'da sanatseverleri ağırlayacak.

Bu yıl Focus America programı kapsamında ABD ve Kanada'dan önde gelen müzeler, galeriler ve koleksiyonerler İstanbul'da bir araya gelecek.

Brooklyn Müzesi, Guggenheim Müzesi, MoMA, Metropolitan Sanat Müzesi, Ontario Sanat Galerisi, Toronto Bienali, Kanada Ulusal Galerisi ve MAC Montreal gibi kurumlar fuara katılacak. New York, California, Dubai, Londra ve Buenos Aires'ten birçok galeri etkinlikte yer alacak.

Ayrıca, Peru kökenli Amerikalı sanatçı Grimanesa Amoros'un, LED teknolojisiyle hazırladığı mekana özgü ışık yerleştirmeleri ziyaretçilere sunulacak.

"Dağılan Koordinatlar: İstanbul ve Değişen Sanat Peyzajı" temasıyla gerçekleşecek CIF Dialogues konferans programı 24-25 Eylül'de düzenlenecek. Programda uluslararası müze direktörleri ve sanat kurumlarının temsilcileri yer alacak.

Fuar bu yıl da İstanbul'un kültürel çeşitliliğine odaklanan kapsamlı bir sanat buluşması sunacak.