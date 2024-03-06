Çöp atanlardan bıktı, çareyi böyle buldu
BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde evinin önüne yaptırdığı çeşmenin etrafına atılan çöpleri toplamaktan bıkan bir vatandaş, bu duyarsızlığa ders vermek için çöplerden stant oluşturdu. Mudurnu'ya 40 çeşme yaptırdığı öğrenilen hayırsever, "Bir tane çeşmenin bana maliyeti 200 bin lira. Bu bana dokunmuyor ama buraya bir sigara izmariti atılması beni yıkıyor" dedi.
Hacı Halimler köyünde yaşayan Mustafa Pekyavuz (65), yol kenarına çöp atanlara ders vermek için ilginç bir yönteme başvurdu. Mudurnu-Bolu yolu arasında 40 çeşme yaptıran hayırsever Pekyavuz, evinin önündeki çeşmeye de adeta çöp standı kurdu ve çöpleri astı. Mustafa Pekyavuz, hazırladığı standın üzerine de, "Doğaya attığınız çöpleri bir sonraki gelişinizde burada bulabilirsiniz" yazısını astı.
Mudurnu-Bolu yolu üzerinde yaptırdığı tüm çeşmelerde aynı çöp manzaralarının olduğunu belirten Pekyavuz, "Bundan sonra çemenin etrafına atılan çöpleri toplayıp bu standa asıyoruz. Bunu gören vatandaşlar çöp atmaz oldu. Yaz aylarında çocuk bezini dahil buraya atıyorlardı. Şuan da çöp atma işi bitti. Vatandaşlar bilinçlendi. Bir tane çeşmenin bana maliyeti 200 bin lira. Bu bana dokunmuyor ama buraya bir sigara izmariti atılması beni yıkıyor" dedi.
Mustafa Pekyavuz'un başvurduğu yöntemin ilgi çekici olduğunu belirten İbrahim Arıkan ise "Mustafa amcamı böyle duyarlı davranışından dolayı tebrik ederim. Çöp atanları ikaz mahiyetinde olmuş. Kimse çöpü sağa sola atmasın. Bu çöpler yüzyılda erimiyor, toprakta yok olmuyor. Çöpü çevreye atmama konusuna önem verelim" diye konuştu.
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