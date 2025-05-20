Çöp Kamyonu Yokuşta Kaydı

Beyoğlu'nda yokuşu çıkamayarak kayan çöp kamyonu, otomobile ve boş binaya çarparak hasara yol açtı.

Hacıahmet Mahallesi Yokuşbaşı Sokak'ta ilerleyen Beyoğlu Belediyesine ait çöp kamyonu yokuşu çıkarken kaymaya başladı. Sürücüsünün durduramadığı kamyon, park halindeki bir otomobile ve boş olduğu öğrenilen ahşap binaya çarparak durabildi.

Kazada, bina ve otomobilde hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, bina çevresinde önlem aldı.

Belediye ekipleri, binada hasar tespit çalışması başlattı.