COP31 Antalya yerleşkesi tanıtıldı, 1 milyon metrekareyi aşan alan ikiye ayrıldı

(ANKARA) - Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek COP31'in 1 milyon metrekareyi aşan yerleşkesinin ayrıntıları tanıtıldı. Yaklaşık 527 bin metrekarelik Mavi Bölge diplomasi ve müzakerelere ev sahipliği yaparken, yaklaşık 582 bin metrekarelik Yeşil Bölge iklim gündemini teknoloji, kültür, girişimcilik ve günlük yaşamla buluşturacak. COP31 hazırlıkları kapsamında Antalya'da ulaşım altyapısında da çalışmalar yürütüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek COP31'e ilişkin tanıtım videosu gösterildi. Videoda, COP31'in dünyanın dört bir yanından liderleri, karar vericileri, bilim insanlarını, girişimcileri, gençleri ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getireceği belirtilerek, 1 milyon metrekareyi aşan zirve yerleşkesinin Mavi Bölge ve Yeşil Bölge olmak üzere iki ana merkezden oluşacağı bildirildi.

MAVİ BÖLGE KÜRESEL İKLİM MÜZAKERELERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Yaklaşık 527 bin metrekarelik Mavi Bölge, COP31'in diplomasi ve müzakere merkezi olacak. Dünya İklim Eylem Zirvesi, resmi müzakereler, ülke pavilyonları, başkanlık etkinlikleri, paneller ve yan etkinlikler bu bölgede gerçekleştirilecek. Yaklaşık 163 bin metrekarelik yapı alanında bin 600 kişi kapasiteli büyük genel kurul salonu ile bin 300 kişilik ikinci genel kurul salonunun yanı sıra 28 toplantı salonu, basın toplantısı salonları ile özel ve yan etkinlik alanları bulunacak.

Ülke pavilyonları için 18 bin 850 metrekare, delegasyonların çalışma ve koordinasyon ihtiyaçları için ise 6 bin 325 metrekarelik ofis alanı ayrılacak. Tanıtım videosunda Mavi Bölge, "küresel iklim diplomasisinin bütün unsurlarını aynı merkezde" toplayacak alan olarak tanımlandı.

YEŞİL BÖLGEDE İKLİM, TEKNOLOJİ VE GÜNLÜK YAŞAM BİR ARAYA GELECEK

Yaklaşık 582 bin metrekarelik Yeşil Bölge ise iklim gündeminin toplum, teknoloji, kültür ve günlük yaşamla buluştuğu alan olarak tasarlandı. Bölgede sıfır atık, iklim finansmanı, enerji ve ulaşım, bilim ve teknoloji, dirençli şehirler, yeşil sanayileşme, kültür ve medeniyet ile çocuk ve gençlik temalarına yönelik alanların yanı sıra Startup Zone yer alacak.

COP31 Kulesi'nin zemininde kurulacak Startup Zone'da iklim ve sürdürülebilirlik alanındaki girişimlerin yatırımcılarla buluşturulması hedefleniyor. Yaklaşık 2 bin metrekarelik Türkiye Pavilyonu'nda ise Türkiye'nin iklim politikaları, sıfır atık çalışmaları, enerji dönüşümü ve sürdürülebilir şehircilik projeleri tanıtılacak.

KONGRE MERKEZİNİN KAPASİTESİ 6 BİN 250 KİŞİ

Yeşil Bölge'deki Kongre Merkezi toplam 6 bin 250 kişilik kapasiteyle uluslararası paneller, akademik çalıştaylar, teknoloji programları ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Etkinliklerin açık alanlara taşınması amacıyla 5 bin kişilik büyük amfi ile 800 kişilik küçük amfi de kullanılacak.

Yeşil Bölge'nin kültürel alanlarında ise "Anatolian Garden" ve "Yedi Bölge Yedi Mutfak" projeleriyle Anadolu'nun kültürel ve gastronomik çeşitliliğinin yerel üretim, doğa ve sıfır atık yaklaşımıyla ziyaretçilere sunulması planlanıyor.

COP31 HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA ANTALYA'NIN ULAŞIM ALTYAPISI DA YENİLENİYOR

Tanıtım videosunda, COP31 hazırlıklarının zirve yerleşkesiyle sınırlı olmadığı, yerleşkeye ulaşım güzergahlarında da çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. Bu kapsamda 38 kilometrelik Belek Turizm Yolu ile 21 kilometrenin üzerindeki ana arter ve 12 bağlantı yolunda toplam 16 kilometrelik çalışmanın tamamlandığı bildirildi.

Tanıtım videosu, "Mavi bölgede dünya geleceğini müzakere ederken, Yeşil Bölgede geleceğin yaşamı deneyimleniyor. Dünya Antalya'da buluşuyor, gelecek birlikte şekilleniyor" ifadeleriyle sona erdi.