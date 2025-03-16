Çöpler Altın Madeni Davası Başlıyor - Son Dakika
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Çöpler Altın Madeni Davası Başlıyor

İliç'teki çökme nedeniyle 9 işçinin öldüğü davanın ilk duruşması 17 Mart'ta yapılacak.

16.03.2025 12:11
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(ANKARA) - Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen liç yığını çökmesi sonucu 9 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması, 17 Mart Pazartesi günü Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Davada, 5'i tutuklu 43 sanık, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçlamasıyla yargılanacak.

Erzincan'ın İliç ilçesinde Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen liç yığının çökmesi sonucu Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara yaşamını yitirmiş, İsa Taşdelen ve İshak Demir ise yaralanmıştı.

12 sanık "asli kusurlu", 31 sanık "tali kusurlu"

İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, SSR isimli şirketin global projeler başkan yardımcısı J.H., Anagold firmasının ülke müdürü C.Y.D, operasyon başkan yardımcısı I.R.G, sürdürülebilir yatırım projeleri müdürü S.S, kıdemli geoteknik mühendisi A.R.K, iş güvenliği sağlığı müdürü S.Ç, operasyon direktörü K.Ö, 2017-2023 dönemleri proje müdürü K.J.R, GRE adlı şirketin tasarım mühendisleri L.Q. ve V.L.L, kontrol mühendisi K.G, INR firmasının proje koordinatörü Ö.A'nın "asli kusurlu" oldukları belirtildi.

İddianamede, 43 sanıktan 12'sinin "asli kusurlu", 31'inin ise "tali kusurlu" olduğu ve tüm sanıklara "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Ayrıca, o dönemde madeni işleten Kanadalı şirketin yöneticisi I.R.G. ile C.Y.D. ve K.Ö. hakkında, "çevreyi taksirle kirletmek" suçundan adli para ya da toprak, suda veya havada kalıcı etki bırakması halinde 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

Davanın ilk duruşması, 17 Mart Pazartesi günü Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çöpler Altın Madeni Davası Başlıyor - Son Dakika

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