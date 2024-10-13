Corendon Uçağı Lastik Patlattı

Güncel

CORENDON'DAN AÇIKLAMA

Corendon Havayolları'na ait TC TJV tescil numaralı Boeing 737-800 tipi uçağın Antalya Havalimanı'na inişi sırasında lastiğinin patlamasına ilişkin havayolu şirketinden açıklama yapıldı. Corendon Havayolları'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Corendon Airlines'ın 12 Ekim Cumartesi günü CAI6104 Münih- Antalya uçuşunu gerçekleştiren TC-TJV tescilli Boeing 737-800 tipi uçağımızın ana iniş takımı lastiklerinden birisi Antalya'ya inişi sırasında patlamıştır. Uçağımız emniyetli bir şekilde inişini gerçekleştirmiş ve taksi yolu üzerinde durmuştur. 173+1 yolcumuz, 2 kokpit ve 4 kabin ekibimiz merdiven ile indirilmiştir. Yolcularımızda ve mürettebatımızda herhangi bir yaralanma olmamıştır. Uçağımız park pozisyonuna çekilmiştir. Tüm yolcularımıza ve ekibimize geçmiş olsun. Teknik inceleme ve işlemlerin ardından uçağımız sefere başlayacaktır."

ANTALYA,