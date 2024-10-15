Çorlu'da 60 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorlu'da 60 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

N.A. isimli 60 yaşındaki adam, Çorlu'daki evinde hareketsiz halde bulundu, cesedi hastaneye kaldırıldı.

15.10.2024 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorlu'da 60 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Muhittin Mahallesi'nde tek başına yaşayan N.A'dan bir süredir haber alamayan yakınları evine gitti.

İçeri girdiklerinde N.A'nın hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası N.A'nın cesedi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İş yerinde makaron ele geçirildi

Malkara ilçesinde 20 bin 340 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Camiatik Mahallesi'nde bir iş yerinde yaptıkları aramada 20 bin 340 makaron ele geçirdi.

İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kumbağ Mahallesi'nde şüphe üzerine R.D'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Süleymanpaşa, Kaçakçılık, Makaron, Malkara, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Çorlu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'da 60 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:20 Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen dolandırıldı Kaptırdığı para öyle böyle değil Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen dolandırıldı! Kaptırdığı para öyle böyle değil
10:15 Narin cinayetinde düğümü HTS kayıtları çözecek Ölüm saatinde evdeki 4 kişi tespit edildi Narin cinayetinde düğümü HTS kayıtları çözecek! Ölüm saatinde evdeki 4 kişi tespit edildi
09:55 Mehmet Şimşek’ten Enflasyon Açıklaması Mehmet Şimşek'ten Enflasyon Açıklaması
07:46 AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek AK Parti kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifini yeniden değerlendirecek
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
15:56 İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor ’un elini sıkmadı İspanya Ulusal Günü kutlamalarında bazı misafirler, Veliaht Prenses Leonor 'un elini sıkmadı
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi
15:51 Müge Anlı yayınında cinayeti ağzından kaçırdı: Oğlunu öldüren sensin bırakıp giderken düşünecektin Müge Anlı yayınında cinayeti ağzından kaçırdı: Oğlunu öldüren sensin bırakıp giderken düşünecektin
15:49 Arda Güler, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu Arda Güler, Fenerbahçe iddialarına son noktayı koydu
15:25 Bir zamanların vergi rekortmeni Hitit Seramik konkordato ilan etti Bir zamanların vergi rekortmeni Hitit Seramik konkordato ilan etti
15:24 Ünlü Oyuncu Halil Ergün, ’Güzel Aşklar Diyarı’ndan Ayrılıyor Ünlü Oyuncu Halil Ergün, 'Güzel Aşklar Diyarı'ndan Ayrılıyor
15:24 Galatasaray’dan kaçarak giden Zaha, yeni takımında kadro dışı kaldı Galatasaray'dan kaçarak giden Zaha, yeni takımında kadro dışı kaldı
15:06 Türkiye’nin Elite Model Yarışması’nda İkram Skandalı Türkiye'nin Elite Model Yarışması'nda İkram Skandalı
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kaymakamlara ders gibi sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler
15:01 Ünlü Radyo Sunucusu Jackie ’O’ Henderson, arkadaşları ile yatta eğlendiği sırada rüzgarın azizliğine uğradı Ünlü Radyo Sunucusu Jackie 'O' Henderson, arkadaşları ile yatta eğlendiği sırada rüzgarın azizliğine uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 10:44:25. #1.13#
SON DAKİKA: Çorlu'da 60 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.