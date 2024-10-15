Çorlu'da 60 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

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Çorlu'da 60 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Muhittin Mahallesi'nde tek başına yaşayan N.A'dan bir süredir haber alamayan yakınları evine gitti.

İçeri girdiklerinde N.A'nın hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası N.A'nın cesedi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İş yerinde makaron ele geçirildi

Malkara ilçesinde 20 bin 340 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Camiatik Mahallesi'nde bir iş yerinde yaptıkları aramada 20 bin 340 makaron ele geçirdi.

İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kumbağ Mahallesi'nde şüphe üzerine R.D'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.