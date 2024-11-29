Çorlu\'da Balkonda Yangın Çıktı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde evin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, öğle saatlerinde Şeyhsinan Mahallesi Arpalık Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 1'nci katında meydana geldi. Balkondan dumanların yükseldiğini gören evdekiler dışarı çıkıp, durumu itfaiyeye bildirdi. Dumanların sardığı apartman sakinleri de evlerinden ayrıldı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, balkondaki yangına müdahale edip, büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber-Kamera Mehmet YİRUNÇORLU(Tekirdağ),
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