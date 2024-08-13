Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Şeyhsinan Mahallesi Mandıracı Caddesi'nde çıkan bıçaklı kavgada, Özcan Özkan'ın hayatını kaybetmesi ve oğlu Ada Özkan'ın yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.E, E.E. ve M.Ö. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.
İki gün önce Özcan Özkan ve Ada Özkan düğün nedeniyle kapatılan sokaktan araçlarıyla geçmek istemiş, düğün sahipleri ile çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu baba ve oğul bıçakla yaralanmıştı.
Babasını araçla hastaneye götürmek isteyen Ada Özkan olay yerinde baygınlık geçirirken, baba Özcan Özkan hayatını kaybetmişti.
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da bıçaklı kavgada 1 ölü, 1 yaralı: 3 tutuklama - Son Dakika
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