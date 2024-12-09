Çorlu\'da Bir Kişi Ölü Bulundu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi ölü bulundu.
Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi'nde yerde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi.
Ekipler yaptıkları incelemede Hakan A.'nın (33) hayatını kaybettiğini belirledi.
Hakan A'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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