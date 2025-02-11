Çorlu\'da Çöp Yüklü TIR Devrildi, Sürücü Yaralandı

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde devrilen çöp yüklü TIR'ın sürücüsü Sercan S., yaralandı.

Kaza, Çorlu- Sarılar Mahallesi kara yolu üzerinde meydana geldi. Marmarareğlisi ilçesinden aldığı çöpleri Çorlu'daki çöp merkezine götüren Sercan S.'nin kullandığı 06 CGS 681 plakalı TIR, virajda sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi üzerine devrildi. Yan yatan aracın ve araç içinde sıkışan sürücü Sercan S., yaralandı. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/Çorlu(TEKİRDAĞ),